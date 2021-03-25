Ставрополь, , 14:30 — REGNUM В Ставропольском крае завершено расследование в отношении группы наркосбытчиков. В нее входили 19 наркоторговцев, которые орудовали на территории субъектов Северо-Кавказского федерального округа, в том числе на Ставрополье, в Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии, а также в Крыму.

Обвиняемым предъявлены обвинения в организации преступного сообщества и участии в нем, а также в сбыте наркотиков и легализации денежных средств, сообщили в пресс-службе краевого управления МВД. В ходе расследования был доказан 51 факт сбыта запрещенных препаратов, у подозреваемых было изъято свыше 2,5 кг синтетических наркотиков, что превышает 10 тыс. разовых доз.

За проданное зелье с наркоторговцами рассчитывались в том числе криптовалютой, а общая сумма легализованных денежных средств составила более 3,5 млн рублей.

В настоящее время суда за совершенное преступление ожидают 14 заключенных под стражу наркодилеров, еще двое находятся под подпиской о невыезде, трое — оставлены под домашним арестом.