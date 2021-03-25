Ташкент, , 14:30 — REGNUM С 2017 по 2020 год в Узбекистане построили 25 тыс. линий электропередач (ЛЭП), что в 2,7 раза больше, чем за предыдущие 25 лет независимости. Об этом заявил министр энергетики республики Алишер Султанов, сообщает 25 марта издание «Газета.uz».

По его словам, в республике также наблюдается рост потребления электроэнергии в летний период. Для решения этой проблемы министерство планирует восстановить ЛЭП в Таджикистан.

«Наладим систему, в которой во время перетока мы будем брать у них электроэнергию, а затем возвращать, когда им нужно», — сказал Султанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте-октябре 2021 года и марте-апреле 2022 года Узбекистан поставит в Киргизию 750 млн кВт∙ч электроэнергии. В летний период киргизская сторона вернет указанный объем за счет работы ГЭС.

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