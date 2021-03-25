Екатеринбург, , 14:31 — REGNUM Инициативу о референдуме по возвращению прямых выборов мэров в Свердловской области следует отклонить — такую рекомендацию дал комитет регионального Законодательного собрания по законодательству.

Как сообщил журналистам представитель инициативной группы Алексей Антонов, большая часть комитета призвала отклонить заявку. Один из пятерых членов комитета воздержался.

Окончательное решение будет принято на заседании Заксобрания.

Как сообщало ИА REGNUM, это не первый раз, когда идея с референдумом или законом о прямых выборах мэра проваливается в регионе. До этого в Заксобрании отклонили соответствующий законопроект.

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