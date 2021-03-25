Набережные Челны, Татария, , 14:31 — REGNUM В Татарии было обнаружено тело 35-летней женщины, которую, предположительно, задушил 43-летний супруг, а позже свел счеты с жизнью. Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В квартире одного из домов в поселке Замелекесье города Набережные Челны утром 25 марта проснувшиеся дети обнаружили тела мертвых супругов, после чего сообщили родственникам. Предположительной причиной убийства называется то, что женщина собиралась разводиться с мужем.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

ИА REGNUM ранее сообщало, в поселке Васильево Зеленодольского района вечером 4 марта обнаружили тело 6-летнего мальчика с признаками насильственной смерти в виде следов удушения. По предварительно версии, с ребенком расправилась мать, которая впоследствии свела счеты с жизнью. Тело 38-летней женщины было найдено во дворе дома.

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