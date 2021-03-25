Пермь, , 14:26 — REGNUM Для победы в аукционе на оказание охранных услуг административных зданий в Перми частное охранное предприятие города сфальсифицировало сведения, сообщает пресс-служба краевой администрации.

Количество единиц оружия, указанного в приложении к действующему разрешению на хранение и использование оружия и патронов к нему, не соответствовало действительности. Фальсификация документа была выявлена, и предприятие отстранили от участия в госзакупке.

Материал по факту вскрытых нарушений передан в правоохранительные органы для проведения проверки. Краевые власти намерены совместно с отраслевыми органами и подведомственными им учреждениями разработать комплекс мер в целях профилактики подобных ситуаций.