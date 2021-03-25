Санкт-Петербург, , 14:40 — REGNUM Новый корпус больницы Святителя Луки, который разместился в бывшей поликлинике производственного объединения ЛОМО на Чугунной улице в Санкт-Петербурге, готовится принять первых пациентов. Об этом 25 марта сообщили в пресс-службе Смольного.

Новый корпус больницы Святителя Луки Gov.spb.ru

Новый стационар разместился в бывшей поликлинике, где до сентября 2020 года размещалась частная скорая помощь CORIS. Из-за пандемии Смольный решил усилить медицинскую базу города и выкупил здание, построенное более ста лет назад. А подрядчику — компании ООО «ЭлинАльфа», пришлось усиливать конструкцию здания.

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«Этот стационар-трансформер создан в рекордные сроки и передан клинике в оперативное управление. Здесь все готово к приему пациентов», — отметил губернатор Северной столицы Александр Беглов.

Пятиэтажный корпус рассчитан на 165 обычных коек и восемь реанимационных коек. Он может работать в режиме трансформера — как на прием плановых больных, так и в качестве инфекционного госпиталя, в том числе для пациентов с COVID-19. В дальнейшем в нем планируется создать лечебно-диагностический центр, который разместится на первых двух этажах и будет оказывать помощь жителям Калининского и других районов города. Остальные этажи займут отделения нейрореабилитации для пациентов, перенесших инфаркт, инсульт, хирургические операции. На пятом этаже будет отделение онкологии с дневным стационаром и химиотерапией.

«Корпус оснащен современным диагностическим оборудованием. Здесь установлен компьютерный томограф на 64 среза, есть весь комплекс аппаратуры для любого вида эндоскопии, аппараты УЗИ, рентген, а также другое медицинское оборудование. Во все палаты проведен кислород. Также построены автономная кислородная станция, здание биомодуля для переработки медицинских отходов, восстановлено здание контрольно-пропускного пункта», — уточнили в Смольном.

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