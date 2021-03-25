Москва, , 14:25 — REGNUM Россия ценит культурные и гуманитарные обмены с другими государствами, но отвергает навязывание чужих ценностей. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 25 марта в беседе с журналистами.

Представителя Кремля попросили оценить высказывание о том, что против России идёт «ментальная война». Он отметил, что помимо культурных обменов и обменов по линии гражданского общества, которые ценит Москва, имеют место и другие явления.

«Но не в формате навязывания нам тех ценностей, которых у нас нет или которые считаются у нас незаконными», — подчеркнул Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, Песков подтвердил, что целенаправленная линия на сдерживание и подавление России «заметна невооруженным глазом».

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