Красногорск, , 14:29 — REGNUM Зимой 2020−2021 года дорожные службы Подмосковья убрали с улиц максимальный за три года объём снега. Об этом сообщается на сайте правительства Московской области.

Уборка снега Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик, на расчистку улиц пришлось выводить на 15% больше рабочих и техники, чем обычно. В регионе в среднем работали 3,3 тыс. единиц техники и более 5 тыс. рабочих.

«Особенно сложно было 11−13 февраля. Это был сильнейший снегопад с 1973 года», — заявил Гержик.

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