Москва, , 14:25 — REGNUM В Общественной палате России прошли слушания, посвященные развитию Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина. В обсуждении, которое состоялось по инициативе Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности, приняли участие эксперты из сферы образования, представители ведущих технологических компаний и общественных объединений.

«В последние годы в России на высоком уровне развиваются междисциплинарные соревнования, где наши школьники демонстрируют свои таланты и способности. Общественная палата взяла на себя миссию консолидировать ключевые позиции экспертов сферы образования и представителей бизнеса по вопросу включения междисциплинарных направлений во Всероссийскую олимпиаду. Уверена, что совместно нам удастся создать прозрачный и удобный социальный лифт для молодых талантов в разных сферах», — отметила председатель Комиссии ОП РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко.

Основные предложения озвучили лидер рабочей группы Национальной технологической инициативы «Кружковое движение» Дмитрий Земцов и координатор интенсивных профильных программ направления «Наука» Образовательного центра «Сириус» Алексей Горбачев.

«Всероссийская олимпиада школьников имеет богатую историю и за несколько десятилетий помогла реализовать свои таланты миллионам российских школьников, многие из них стали блестящими учеными, конструкторами, основателями компаний. Но сегодня все главные научные и технологические прорывы совершаются на междисциплинарном уровне, и Всероссийская олимпиада, как главный социальный лифт для талантов, должна отвечать вызовам времени. Выработанные нами предложения позволят выполнить поручение Президента и поднять уровень признания достижений школьников в межпредметных, командных инженерных, научно-технологических конкурсах, открыть для них больше возможностей», — отметил лидер рабочей группы НТИ «Кружковое движение» Дмитрий Земцов.

Координатор интенсивных профильных программ направления «Наука» Образовательного центра «Сириус» Алексей Горбачев подчеркнул, что необходимо скорректировать Федеральный закон «Об образовании»: «Есть два варианта: либо говорить, что кроме Всероссийской олимпиады бывают и другие всероссийские соревнования, всероссийские конкурсы проектов — и сразу регламентировать их; либо говорить, что олимпиада проходит не только по общеобразовательным предметам, но и по междисциплинарным направлениям — по соответствующим разным регламентам».