Тамбов, , 14:24 — REGNUM Футболисты «Тамбова» Дмитрий Герман и Александр Еркин отстранены от тренировок. Об этом сообщил спортивный директор клуба Павел Худяков.

«Да, мы отстранили двух футболистов до конца разбирательства. То есть до того, как будет точное понимание по поводу решения по ним», — цитирует Худякова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Российский футбольный союз (РФС) ведёт проверку в отношении двух футболистов «Тамбова», которых подозревают в ставках и участии в договорных матчах. Они вызваны в РФС.

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