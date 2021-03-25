Джакарта, , 14:23 — REGNUM Министр окружающей среды и лесного хозяйства Индонезии Сити Нурбая намерена восстановить 264 тысячи га лесов и земель в 2021 году, сообщает CNN Indonesia.

Сити Нурбая заявила, что эта деятельность способна подавить вырубку лесов. Для высадки подготовлено 136 млн саженцев.

Пока что посадки проведены на 17 474 га земли. С января по февраль 2021 года было высажено 7 297 100 растений.

Между тем с марта по апрель 2021 года в Индонезии высадят 12 435 920 саженцев.

В министерстве окружающей среды отметили сокращение вырубку лесов с 3,51 млн га в 1996 году до 1,09 млн га в 2015 году и 115 тысяч га в 2020 году.

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