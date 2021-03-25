Ростов-на-Дону, , 14:21 — REGNUM В Ростове-на-Дону устраняют дефект на гидротехнических сооружениях, расположенных ниже по течению реки Темерник. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Ростовской области 25 марта.

«В настоящее время гидротехнические сооружения справляются с напором воды в штатном режиме. Угроза подтопления территории и разрушений отсутствует», — уточнили в минприроды.

В ведомстве уточнили, что экстренный сигнал поступил от сотрудников городского управления ГО и ЧС утром 25 марта. В это время произошла деформация одного из затворов на объекте, расположенном в Ворошиловском районе. В результате уровень воды в водохранилище понизился на 1,5 метра. На месте происшествия работают сотрудники работают МЧС и МП «Ростовводстройэксплуатация».