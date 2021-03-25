Москва, , 14:21 — REGNUM При всей своей архаичности, металлические деньги играют очень важную роль в структуре наличного денежного оборота в России, заявил корреспонденту ИА REGNUMпреподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Анатолий Гожий.

«Подтверждением этому служит регулярный вброс Банком России в экономику нашей страны дополнительных объемов монетарных символов стоимости.

Для сферы торговли и услуг, при всех неудобствах обслуживания, наличие в обращении достаточного количества монет является необходимым обеспечительным фактором выстраивания эффективной ценовой политики.

В то же время значительное сокращение объема возвращаемых в оборот металлических денежных знаков, зафиксированное в 2020 году, свидетельствует как о позитивных, так и негативных изменениях в сфере денежного обращения.

К положительным моментам следует отнести возрастание доли безналичных платежей в системе расчетов. Отрицательным же фактором является возможное замедление скорости денежного оборота при фактическом увеличении объемов наличных средств.

Разумеется, значительная часть монет осела в кассах торговых организаций, которым выгоднее сохранить средства для текущих потребностей, чем тратиться на соответствующее банковское обслуживание.

Повышенные затраты на инкассацию и пересчет мелкой налички увеличивают суммарные текущие издержки как кредитных учреждений, так и всех участников хозяйственного процесса, в той или иной степени связанных с наличным денежным оборотом.

Динамика развитие рынка товаров и услуг стимулирует постоянное увеличения количества средств обращения, обслуживающих товарно-денежный оборот.

Это обстоятельство требует от Банка России поддержание необходимых объемов наличных в экономике, включая металлические денежные знаки.

Вместе с тем, производство металлических символов стоимости сопряжено с значительными расходами государства. Ориентировочная доля издержек в номинале рублевых монет составляет от 20% до 60% в зависимости от достоинства денежной единицы. Производство же копеечных денежных знаков в разы дороже их номинала.

Конечно, технология постоянно совершенствуется, однако рост цен на цветные металлы способен нивелировать влияние новшеств на производственный процесс, приведя к еще большему росту расходов на чеканку монет.

Изъятие же из обращения и последующая переплавка металлических денег существенно удешевляет процесс изготовления новых монет.

Организация централизованного сбора и обмена металлических денежных знаков Банком России позволит сократить издержки производства и повысит скорость оборота наличных денежных средств в экономике России», — высказал свое мнение эксперт .

Как сообщало ИА REGNUM, в России планируется запустить программу по сбору монет у жителей страны. Пилотный проект ЦБ намерен реализовать в одном из регионов в 2022 году.

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