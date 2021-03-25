Москва, , 14:23 — REGNUM Японская компания Toyota представила в России рестайлинговый седан Camry, получивший новую версию под названием GR Sport. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Седан оснащён теми же двигателями, что и кроссовер Toyota RAV4. Так, моторная линейка новинки состоит из двухлитрового «атмосферника» мощностью 150 л. с., который сочетается с трансмиссией Direct Shift CVT, а также из мотора на 2,5 л производительностью 200 л. с. Последний идёт в паре с восьмиступенчатым «автоматом».

Кроме того, максимальная версия седана Toyota Camry оборудуется шестицилиндровым двигателем объёмом 3,5 л мощностью 249 л. с., который также агрегатируется с восьмиступенчатой АКПП.

Выделяется новинка новым передним бампером и другой радиаторной решёткой. Внутри модели появилась новая центральная консоль, мультимедиа с дисплеем на семь и девять дюймов. Camry в «спортивной» версии GR Sport обладает черными акцентами, двухцветной окраской, а также колесными дисками на 18 дюймов, получившими название версии.

В России обновленный седан Toyota Camry представлен в восьми версиях, стоимость которых варьируется от 1,8 до 2,8 млн рублей.

Ранее Toyota представила в Европе новый концепт-кар Aygo X prologue.

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