Омск, 25 марта, 2021, 14:19 — ИА Регнум. В Омске стела «Город трудовой доблести» будет установлена на площади рядом с памятником омичам-труженикам тыла в Октябрьском округе. Как сообщили ИА REGNUM в мэрии Омска, макет стелы уже выбран.

Пресс-служба администрации Омска Вид будущей стелы «Город трудовой доблести» в Омске

Конкурс на разработку макета проводило Российское военно-историческое общество (РВИО). Три из 20 проектов, представленных на всероссийском уровне, подготовили омские архитекторы. Победителем стал проект московского скульптора Дениса Стритовича.

По данным мэрии, победителя выбирали по результатам общественного голосования, оценок экспертов, голосования глав городов трудовой доблести, творческого совета РВИО.

9 мая в Омске планируют заложить камень на месте будущей стелы. Торжественное открытие мемориального комплекса должно состояться в 2022 году.

Напомним, почётное звание «Город трудовой доблести» присвоено Омску и 19 другим городам указом президента РФ в год 75-летия Победы. Во всех этих городах планируется установка памятных стел.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске в годы Великой Отечественной войны был сформирован мощный военно-промышленный центр союзного значения. На эвакуированных в Омск предприятиях собрали 3800 самолётов, 7 тысяч танков Т-34, изготовили сотни тысяч патронов, снарядов.

Читайте также: «Повод для гордости»: Омск поздравили с присвоением почётного звания