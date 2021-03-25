Париж, , 14:18 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ещё трем департаментам Рон, Об и Ньевр грозит карантин в связи с увеличением количества зараженных COVID-19. Об этом 24 марта сообщает Le Parisien.

«Повсюду на территории Франции количество заболевших растет».

«Мы должны действовать там, где вирус циркулирует больше всего».

Габриэль Атталь «Антикоронавирусные меры работают, если за ними следят».

Он заявил об этом после Совета обороны, состоявшегося 24 марта в Елисейском дворце, который включил в свою повестку вопрос о возможном распространении дополнительных антикоронавирусных мер на новые департаменты в числе которых Об, Ньевр и Рона.

Также Атталь вновь обратил внимание, что впереди будут «две тяжелые недели» и что «для безопасности французов и нашей системы здравоохранения мы принимаем решительные и жесткие меры … и принимаем во внимание различия между территориями».

25 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран проведет еженедельную пресс-конференцию, где официально объявит о введении новых антикоронавирусных мер в трёх департаментах. Таким образом число закрытых на карантин департаментов увеличится до 19.

Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта правительство Франции закрыло на карантин 16 департаментов Франции, в том числе весь столичный регион Иль-де-Франс.