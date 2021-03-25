Париж, 25 марта 2021, 14:18 — REGNUM Пресс-секретарь правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что ещё трем департаментам Рон, Об и Ньевр грозит карантин в связи с увеличением количества зараженных COVID-19. Об этом 24 марта сообщает Le Parisien.
Он заявил об этом после Совета обороны, состоявшегося 24 марта в Елисейском дворце, который включил в свою повестку вопрос о возможном распространении дополнительных антикоронавирусных мер на новые департаменты в числе которых Об, Ньевр и Рона.
Также Атталь вновь обратил внимание, что впереди будут «две тяжелые недели» и что «для безопасности французов и нашей системы здравоохранения мы принимаем решительные и жесткие меры … и принимаем во внимание различия между территориями».
25 марта министр здравоохранения Франции Оливье Веран проведет еженедельную пресс-конференцию, где официально объявит о введении новых антикоронавирусных мер в трёх департаментах. Таким образом число закрытых на карантин департаментов увеличится до 19.
Как сообщало ИА REGNUM, с 20 марта правительство Франции закрыло на карантин 16 департаментов Франции, в том числе весь столичный регион Иль-де-Франс.