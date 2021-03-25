Москва, , 14:18 — REGNUM Победитель второго конкурса «Лидеры России», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Владимир Рахманов — занял должность заместителя директора ФКУ «Государственные технологии». В новой должности он будет создавать единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех», на базе которой будут разрабатываться государственные информационные системы в интересах граждан, государственных органов и коммерческих организаций.

Владимир Рахманов родился 12 сентября 1973 года в подмосковном наукограде Дубна. В 1996 году с отличием окончил Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана по направлению «Информатика и системы управления», а в 2019 с отличием прошел профессиональную переподготовку по программе Мини-MBA в Корпоративном университете Сбербанка. По гранту конкурса «Лидеры России» в данный момент проходит обучение по программе Executive MBA «Инновационное предпринимательство» в НИУ ВШЭ. С 2002 по 2007 год был руководителем отдела разработки ПО в компании «Высший Сорт» (холдинг R-Style). С 2007 по 2016 являлся директором департамента разработки ПО в ООО «Си Ти Ай», а с 2016 года до настоящего назначения являлся директором по технологиям в Сбертех.

«На новом месте я буду создавать единую цифровую платформу Российской Федерации «ГосТех», на базе которой будет формироваться передовой IT-ландшафт страны, который переведет на новый уровень взаимодействие граждан, государства и бизнеса. С помощью платформы «ГосТех» мы зададим принципиально новый производственный уклад создания государственного ПО, перейдем на новый уровень качества, надежности, безопасности, расширим возможности МСП для участия в разработке государственного ПО. Платформа сократит сроки создания государственных информационных систем и уменьшит их стоимость. Задача очень сложная и амбициозная. Я уверен, что мой огромный опыт в IT-индустрии вместе с опытом построения цифровой платформы Сбербанка поможет мне в решении поставленной задачи», — рассказал о своих планах в должности заместителя директора ФКУ «Государственные технологии» Владимир Рахманов.

В 2019 году Владимир Рахманов стал победителем второго конкурса «Лидеры России».

«Для меня конкурс «Лидеры России» — это, прежде всего, сообщество единомышленников, заряженных созидательной энергией, которые готовы непрерывно развиваться и применять свои знания на благо страны и общества. Конкурс — это акселератор собственного развития. Победа в нем открывает вам доступ к большому количеству образовательных и экспертных программ. Кроме этого, у вас появляется уникальная возможность получить наставничество от известных руководителей из бизнеса и государственного управления, которые являются лидерами в своих областях. Все это, рано или поздно, приведет вас к карьерному росту и к новым возможностям», — поделился Владимир Рахманов.