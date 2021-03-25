Чебоксары, 25 марта, 2021, 20:31 — ИА Регнум. В Чувашии отрабатывается несколько версий появления неприятных химических запахов в Новочебоксарске. В ходе проверок, которые проводились прокуратурой республики с участием Волжской природоохранной прокуратуры, «выявили массу нарушений». Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил сегодня, 25 марта, прокурор Чувашии Андрей Фомин в эфире национальной телерадиокомпании «Чувашия».

ИА REGNUM Прокурор Чувашии Андрей Фомин

Говоря о появлении запахов в Новочебоксарске, которые многие сравнивают с запахом хлора, руководитель республиканского надзорного ведомства напомнил, что с лета 2020 года было зафиксировано несколько фактов, возбуждено и расследуется уголовное дело. Следствие ведёт первый отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Чувашии, «то есть к этому делу особое внимание».

Андрей Фомин сообщил, что в настоящее время «отрабатываются несколько версий» появления запаха. В частности, выявлен ряд предприятий на территории города, которые «отходы производства просто спускают в городскую канализацию». Говоря о «Химпроме», прокурор отметил, что система очистных сооружений у завода «замкнутая, поэтому отходы производства в городскую среду не попадают», но деятельность предприятия остаётся в центре внимания и рассматривается как одна из версий в части появления запахов.

«Но в целом эта проблема обнажила ещё ряд проблем. В санитарной зоне Новочебоксарска, в городской черте, есть несколько лабораторий, которые обязаны круглосуточно наблюдать за состоянием атмосферного воздуха. И этих выбросов было несколько, сейчас все эти факты собраны, материалы приобщены к уголовному делу, и каждому факту будет дана оценка в рамках расследования уголовного дела. Люди фиксировали [запахи], передвижные лаборатории фиксировали превышение нормативов, а стационарные лаборатории не фиксировали. Думаю, что в рамках уголовного дела мы ещё дадим оценку действиям должностных лиц контролирующих органов», — сказал Андрей Фомин.

По его словам, к проверке подключилась Волжская природоохранная прокуратура, при участии которой «выявили массу нарушений, начиная с того, что у нас нет полного перечня предприятий в Новочебоксарске, которые используют хлор» в производстве. Кроме того, надзорными ведомствами установлено, что жалобы, которые поступали от граждан в администрацию Новочебоксарска, не были направлены в уполномоченные органы для разрешения проблемы — по данному факту были приняты меры. Также поднят вопрос алгоритма производственных действий на предприятиях в зависимости от погодных условий.

«Мы в комплексе занимаемся этой проблемой, думаю, что мы её решим. Вопрос у нас находится на контроле», — подчеркнул прокурор Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 251 УК РФ («Загрязнение атмосферы»). Этому предшествовали многочисленные жалобы горожан: кто-то указывал на запах хлора, кто-то — на запах жжённой резины. Расследование продолжается, в том числе выявляется источник и причина запаха.