Тбилиси, , 14:25 — REGNUM Всеобщую вакцинацию от COVID-19 в Грузии планируется начать в апреле 2021 г. Об этом, как сообщает пресс-служба правительства, 25 марта сказала заместитель министра здравоохранения страны Тамар Габуния на брифинге.

Вакцинация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Пока в Грузии прививки делают только медицинским работникам и лицам старше 65 лет, но скоро на вакцинацию смогут записаться все желающие. Регистрация будет проходить на специальном сайте.

«Всеобщая регистрация (на вакцинацию, — прим. ИА REGNUM) начнется до середины апреля, но это не значит, что уже на следующей день сможем предложить вакцину тем, кто зарегистрировался», — сказала Габуния.

В Грузию привезли 43 200 доз вакцины AstraZeneca и 29 250 доз — от Pfizer. Как сообщила замминистра, во время регистрации при выборе препарата от американской компании будет предложено шесть клиник, где можно сделать прививку. Для тех, кто выберет AstraZeneca, предложат клиники из того района, где проживает желающий вакцинироваться.

Напомним, вакцинация в Грузии началась 15 марта вакциной AstraZeneca. 25 марта в страну привезли Pfizer. По последним данным, в Грузии привили от COVID-19 4048 человек.

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