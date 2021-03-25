Варшава, , 14:17 — REGNUM Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская осудила решение властей Белоруссии арестовать и выставить обвинения активистам местного Союза поляков — Анжелике Борис и Анджея Почобута. Свою позицию она выразила в интервью Polskie Radio.

«В течение многих лет режим оказывал давление на национальные меньшинства в Белоруссии, особенно на польское. Это недопустимо. В новой Белоруссии найдется место всем: русским, полякам, украинцам, евреям и другим», заявила политик.

Напомним, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Анжелика Борис. Активистку обвинили в разжигании межнациональной розни и реабилитации нацизма. Причиной стали подозрения, что Борис может быть причастна к организации ряда мероприятий, посвященных «проклятым солдатам» — польским бандформированиям, которые после Великой Отечественной войны были причастны к убийствам представителей коммунистической власти, а также к сожжению деревень на востоке Польши, где проживали этнические белорусы.

25 марта также был задержан еще один активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут. Официальная причина его задержания пока неизвестна.