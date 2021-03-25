Пензенский район, Пензенская область, , 14:18 — REGNUM В отношении главы администрации Пензенского района возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в крупном размере за действия в пользу взяткодателя»), а также в отношении главы администрации Алферьевского сельсовета — по п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере»).

Установлено, 24 марта глава администрации Пензенского района получил от генерального директора одного из обществ с ограниченной ответственностью через посредника — главу администрации Алферьевского сельсовета взятку в размере 200 тысяч рублей за решение вопросов, связанных с перераспределением границ земельного участка на территории Пензенского района. Сразу после передачи денег оба чиновника задержаны, а денежные средства изъяты в ходе осмотра места происшествия.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос о предъявлении обвинения задержанным и избрании им меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM ранее сообщало, что задержан глава Пензенского района Сергей Козин. Предположительно, это произошло 24 марта около 19:00 в служебном автомобиле. Предполагаемой причиной задержания называли взятку.

Читайте также: СМИ: главу района Пензенской области задержали за взятку