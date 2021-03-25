Вашингтон, , 14:32 — REGNUM Разработчики Instagram тестируют новую опцию, которая позволит пользователям «реагировать» на историю с помощью стикеров. Об этом сообщило издание SocialMediaToday.

По данным SocialMediaToday, пользователи смогут выбрать подходящий для ответа стикер из четырёх категорий: happy, love, sad, funny (счастливый, влюблённый, грустный и смешной). Быстрые реакции с помощью анимированных изображений упростят процесс ответа на истории пользователей.

Ранее стало известно, что разработчики Instagram добавят в приложение новую опцию под названием «черновики историй». Функция позволит сохранять истории в виде черновиков, не публикуя их в ленте.

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