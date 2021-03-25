Уфа, , 14:21 — REGNUM Закон о «Детях войны» принят в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты республиканского госсобрания единогласно приняли этот закон, которым устанавливаются меры поддержки и особый статус для этой категории жителей.

«Это важный и своевременный шаг, оправданный с точки зрения исторической справедливости», — передает пресс-служба ведомства слова председателя госсобрания республики Константина Толкачева.

Он также отметил, что данный закон предполагает принятие некоторых подзаконных актов. Он выразил уверенность в том, что правительство региона оперативно проведет нужные процедуры для того, чтобы закон начал работать в кратчайшие сроки.

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