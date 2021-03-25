Братислава, , 14:20 — REGNUM Временным главой МИД Словакии станет министр обороны страны Ярослав Надь. Об этом 25 марта сообщил подавший накануне в отставку с поста главы словацкого МИД Иван Корчок, чье выступление транслировали местные сетевые каналы.

«Ярослав Надь временно возглавит МИД Словакии», — сказал он.

При этом Корчок добавил, что словацкая внешнеполитическая линия, ориентированная на западных партнеров, будет сохранена.

«Прозападная ориентация означает, что мы (Словакия) приняли и развиваем западные ценности. На самом деле, в чем полностью уверен, это прословацкая ориентация», — отметил бывший глава МИД страны.

При этом он уточнил, что Надь уже 25 марта станет временно исполняющим главы МИД Словакии и придет познакомиться с сотрудниками внешнеполитического ведомства страны в 13:00 (15:00 мск).

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта глава МИД Словакии Иван Корчок и министр образования республики Бронислав Грюлинг подали в отставку из-за усиливающегося в стране правительственного кризиса.