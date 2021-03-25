Владивосток, , 14:14 — REGNUM Кандидат физико-математических наук, доцент, суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» и победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Штарев стал заместителем директора по научной работе школы естественных наук ДВФУ. В новой должности он будет заниматься организацией и координацией научной деятельности школы естественных наук ДВФУ.

Дмитрий Штарев родился 31 октября 1983 года в Хабаровске. В 2006 году с отличием окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Физика и техника оптической связи», в 2009 году окончил аспирантуру Дальневосточного государственного университета путей сообщения, а в 2014 году прошел профессиональную переподготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на базе РАНХиГС. По гранту конкурса «Лидеры России» в данный момент проходит обучение по программе Executive MBA Академии управления Дальневосточного федерального университета. С 2006 по 2015 год работал в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. За это время он прошел путь от инженера дирекции инновационно-образовательной программы до заместителя начальника Учебно-методического управления. С 2015 года до настоящего назначения являлся руководителем отдела образовательных программ и аспирантуры Института тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук.

«На новом месте я буду заниматься организационной работой, а точнее координацией и систематизацией той деятельности, которая уже ведется в рамках школы естественных наук ДВФУ. Дело в том, что на данный момент есть необходимость сделать эту работу более системной. Во-первых, для того, чтобы все научные группы и все ученые обладали полной и актуальной информацией о проводимых конкурсах и о потребностях со стороны реального бизнеса на проведение научных исследований. Во-вторых, чтобы члены различных научных групп знали об исследованиях друг друга, потому что основным трендом сейчас является междисциплинарность, когда две максимально разные области ищут точки соприкосновения и решают таким образом актуальные задачи», — рассказал о своих планах в должности заместителя директора по научной работе школы естественных наук ДВФУ Дмитрий Штарев.

В 2020 году Дмитрий Штарев стал суперфиналистом конкурса «Лидеры России 2020» и победителем специализации «Наука» третьего конкурса «Лидеры России».

«Для меня конкурс «Лидеры России» — это путевка к новым горизонтам. В начале, на этапе отбора и во время состязаний, это отличная проверка своих знаний и возможность попасть в сообщество единомышленников, а после, когда твои управленческие навыки оценивают на региональном и федеральном уровнях, ты понимаешь, что можешь решать более амбициозные задачи, чем те, которые ты перед собой ставил. Без этого опыта сложно подаваться на высокие должности, потому что руководству сложно оценить твои способности», — поделился Дмитрий Штарев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 250 «Лидеров России».