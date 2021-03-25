Владивосток, 25 марта 2021, 14:14 — REGNUM Кандидат физико-математических наук, доцент, суперфиналист конкурса «Лидеры России 2020» и победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Дмитрий Штарев стал заместителем директора по научной работе школы естественных наук ДВФУ. В новой должности он будет заниматься организацией и координацией научной деятельности школы естественных наук ДВФУ.
Дмитрий Штарев родился 31 октября 1983 года в Хабаровске. В 2006 году с отличием окончил Дальневосточный государственный университет путей сообщения по специальности «Физика и техника оптической связи», в 2009 году окончил аспирантуру Дальневосточного государственного университета путей сообщения, а в 2014 году прошел профессиональную переподготовку управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ на базе РАНХиГС. По гранту конкурса «Лидеры России» в данный момент проходит обучение по программе Executive MBA Академии управления Дальневосточного федерального университета. С 2006 по 2015 год работал в Дальневосточном государственном университете путей сообщения. За это время он прошел путь от инженера дирекции инновационно-образовательной программы до заместителя начальника Учебно-методического управления. С 2015 года до настоящего назначения являлся руководителем отдела образовательных программ и аспирантуры Института тектоники и геофизики им. Ю.А. Косыгина Дальневосточного отделения Российской академии наук.
В 2020 году Дмитрий Штарев стал суперфиналистом конкурса «Лидеры России 2020» и победителем специализации «Наука» третьего конкурса «Лидеры России».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначения на высокие должности получили более 250 «Лидеров России».