Липецк, , 14:14 — REGNUM В Липецкой области за последние сутки зарегистрировано шесть новых летальных случаев среди пациентов с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в федеральном оперативном штабе 25 марта.

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Всего в регионе было зарегистрировано 508 летальных случаев.

Выписаны после выздоровления были 23 тыс. 683 человека.

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