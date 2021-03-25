Ташкент, , 14:13 — REGNUM Правительство Узбекистана направит 2,1 трлн сумов ($199 млн) на реализацию различных проектов в рамках программ «Обод кишлок» и «Обод махалла» («Благоустроенная деревня» и «Благоустроенная махалля»), сообщает 25 марта издание «Газета.uz».

24 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел совещание по реализации этих программ. Особое внимание было уделено электро‑ и газоснабжению регионов.

В частности, в рамках указанных программ планируется обновить 15 тыс. линий электропередачи и 4 тыс. трансформаторов. Глава государства отметил, что одной из серьезнейших проблем остается отсутствие должного учета.

«Я думаю, что эту сферу не реформировали для совершения коррупции», — сказал Мирзиёев.

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