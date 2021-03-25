Кострома, , 14:25 — REGNUM Ростехнадзор нашёл серьёзные нарушения в работе газовой котельной, обогревающей коттеджи в костромском экоотеле «Романов лес». Об этом со ссылкой на сайт ведомства сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эмблема Ростехнадзора

В ходе проверки выяснилось, что в котельной отсутствовала часть сигнализаторов загазованности помещения, напорометры, экспертиза промышленной безопасности на объект. По мнению проверяющих, эти недочёты могут привести к аварийной ситуации и взрыву в котельной, в ходе которого мог пострадать обслуживающий персонал отеля.

По итогам проверки руководству отеля выписали штраф на общую сумму в 220 тысяч рублей. Ответственных лиц обязали устранить недочёты.