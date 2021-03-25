Вильнюс, , 14:11 — REGNUM Литовский президент Гитанас Науседа встретился 25 марта с «лидером белорусского гражданского общества Светланой Тихановской». Как сообщает пресс-служба литовского лидера, переговоры состоялись «в важный для белорусского гражданского общества день, сегодня оппозиция и белорусская диаспора за границей отмечают День Воли — независимости Белоруссии».

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«Белорусский народ проснулся и хочет бороться за свободную жизнь в демократической стране, и мы решительно поддерживаем эту цель», — сказал Науседа в ходе встречи с Тихановской, которую литовские власти провозгласили «президентом Белоруссии» и взяли на содержание за счёт литовских налогоплательщиков.

Пресс-служба литовского президента сообщает также, что Науседа и Тихановская обсуждали ситуацию в Белоруссии и планы созданного по инициативе Тихановской «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии», а также «введение новых санкций в отношении режима» (вероятно, речь о «режиме Лукашенко» — прим. ИА REGNUM).

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«Литва, Латвия и Эстония согласовали новый пакет национальных и региональных санкций против представителей белорусского режима. Сегодня будет обнародован список, в который вошли еще 118 сторонников режима, попадающих под национальные санкции», — сообщила по итогам пресс-служба президента Литвы.

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Науседа заверил, что Литва вместе с государствами Евросоюза «будет и дальше добиваться от режима освобождения политических заключенных, прекращения репрессий и проведения демократических выборов». Освобождение политзаключённых, сказано в официальном сообщении, — это «самый важный приоритет для западных государств, выполнения которого страны активно добиваются с применением санкций против режима и его сторонников».