Москва, , 14:11 — REGNUM Сегодня на IX форуме финансовых инноваций FinNext 2021 председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил о том, что в законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) необходимо внести поправки. По его словам, в законе о ЦФА под цифровыми финансовыми активами подразумеваются криптовалюты, но с учетом разработки Банком России цифрового рубля и токенизированных безналичных рублей коммерческими банками, необходимо ввести разграничение между этими активами.

«Ведь цифровая валюта ЦБ — это тоже цифровая валюта и, нужно сделать так, чтобы одно определение касалось криптовалют, а другое — цифровых валют, поддержанных фиатными деньгами», — отметил Аксаков.

По его словам, появление цифровых валют потребует изменений в целый ряд законодательных актов: Гражданский кодекс, законодательства о ЦБ, банковской деятельности, платёжных системах и т.д. Также Анатолий Аксаков отметил, что переход банков на цифровые валюты во многом будет зависеть от готовности ИТ-инфраструктуры.

«Сбербанк создал свою инфраструктуру и предлагает другим компаниям её использовать — это конечно позволит ускорить развитие цифровых валют», — сказал Аксаков.

Зампред правления Сбера Анатолий Попов, также выступавший на форуме, озвучил основные сферы применения цифровых финансовых активов банков: аккредитивы, целевые кредиты, банковское сопровождение, госконтракты.

«В прошлом году, в разгар пандемии, мы участвовали в кредитных госпрограммах — в частности, нами были выданы кредиты под 0% и 2%, направленные на поддержку занятости. При работающих механизмах токенизации расходование средств на зарплаты сотрудникам происходило бы при помощи смарт-контрактов, сегодня контроль происходит вручную», — прокомментировал Попов.

На сегодняшний день Центробанк рассматривает заявку Сбера на регистрацию платформы по выпуску цифровых финансовых активов, после получения одобрения банк первым в России сможет совершать сделки на блокчейне при помощи смарт-контрактов.