Москва, 25 марта 2021, 14:11 — REGNUM Сегодня на IX форуме финансовых инноваций FinNext 2021 председатель комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков заявил о том, что в законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) необходимо внести поправки. По его словам, в законе о ЦФА под цифровыми финансовыми активами подразумеваются криптовалюты, но с учетом разработки Банком России цифрового рубля и токенизированных безналичных рублей коммерческими банками, необходимо ввести разграничение между этими активами.
По его словам, появление цифровых валют потребует изменений в целый ряд законодательных актов: Гражданский кодекс, законодательства о ЦБ, банковской деятельности, платёжных системах и т.д. Также Анатолий Аксаков отметил, что переход банков на цифровые валюты во многом будет зависеть от готовности ИТ-инфраструктуры.
Зампред правления Сбера Анатолий Попов, также выступавший на форуме, озвучил основные сферы применения цифровых финансовых активов банков: аккредитивы, целевые кредиты, банковское сопровождение, госконтракты.
На сегодняшний день Центробанк рассматривает заявку Сбера на регистрацию платформы по выпуску цифровых финансовых активов, после получения одобрения банк первым в России сможет совершать сделки на блокчейне при помощи смарт-контрактов.