Липецк, , 14:11 — REGNUM В Липецкой области 25 марта подтверждено 88 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 27 тыс. 84 положительных результата исследований.

За весь период наблюдения 23 тыс. 683 человека были выписаны после курса лечения, в том числе 105 — за последние сутки. 508 человек скончались.