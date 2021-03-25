Москва, , 14:10 — REGNUM Малайзия ведёт переговоры с российской стороной о возможности производства российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 25 марта сообщил малайзийский посол в Москве Бала Чандран.

«Сейчас обсуждается возможность проведения научно-исследовательских работ и производства этой вакцины в Малайзии», — цитирует РИА Новости дипломата.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Куала-Лумпуре заявил, что сотрудничество России и Малайзии включает не только поставки вакцины, но и создание в Малайзии собственной научно-исследовательской базы для производства препарата.

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Напомним, министерство здравоохранения Малайзии подписало соглашения о закупке вакцин против коронавируса с Россией. РФ поставит 6,4 млн доз вакцины «Спутник V». Планируется, что поставки начнутся с конца марта 2021 года. Ожидается, что российскую вакцину получат 3,2 млн граждан Малайзии в возрасте 18 лет и старше.