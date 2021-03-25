Киев, , 14:22 — REGNUM С начала вакцинации жителям Украины сделали всего 155 587 прививок от COVID-19. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко 25 марта в своём видеообращении, опубликованном в социальной сети Facebook.

«В настоящее время зафиксировано 587 лёгких случаев побочных реакций на вакцинацию — головная боль, временное повышение температуры и усталость», — сказал он.

Чиновник добавил, что в трёх случаях пациентам потребовалось временное наблюдение врачей.

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Как сообщало ИА REGNUM, с 17 марта 2021 года на Украине начали вводить вторую дозу вакцины тем, кто уже прививался ранее.

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