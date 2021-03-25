Москва, , 14:08 — REGNUM Ряд граждан РФ могут отказаться от крупных покупок за безналичный расчет из-за контроля налоговых органов за расходами населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры финансовые рынки РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков, рассуждая о том, будет ли в РФ расти доля безналичных платежей.

«В качестве сдерживающего данный процесс фактора, несомненно, выступает введение контроля за расходами граждан со стороны налоговых органов, — сказал Марков. — В связи с этим ряд граждан может отказаться от крупных покупок за безналичный расчет, что, несомненно, отрицательно скажется на его объемах. Увеличение объема и доли безналичных платежей важно для экономики. Оно сокращает издержки государства и банков, связанные с печатью, транспортировкой, пересчетом и хранением наличных денег. Оно дает большую прозрачность в расчетах, позволяет банкам зарабатывать дополнительную комиссию, во многих случаях лучше защищает деньги от кражи».

Однако, как подчеркнул Марков, безналичные расчеты несут в себе ряд рисков, связанных с мошенничествами и блокировками, а также с возможными сбоями расчетных систем.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Марков объяснил, почему в РФ растет доля безналичных платежей.

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