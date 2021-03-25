Курск, , 14:07 — REGNUM В Курской области по состоянию на 25 марта зарегистрировано 542 летальных случая среди пациентов с COVID-19, сообщили ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки подтверждены три смерти от тяжелой вирусной пневмонии, вызванной COVID-19.

Выписаны после выздоровления были 30 тыс. 189 пациентов, в том числе 104 — за последние сутки.

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