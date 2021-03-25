Москва, , 14:05 — REGNUM Переход на безналичные расчеты является не только российским, но и мировым трендом как минимум последнего десятилетия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 25 марта заявил доцент кафедры «Финансовые рынки» РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков. Так он прокомментировал новость о том, что доля безналичных платежей в российских супермаркетах выросла за год на 5%.

«Несомненным катализатором данного процесса послужила пандемия коронавируса и связанные с ней ограничения и рекомендации об отказе от использования в расчетах наличных денег как возможного переносчика вируса, — сказал Марков. — Также активизации данного процесса способствует развитие цифровых технологий, как и политика многих банков по продвижению своих карточных программ и платежных сервисов».

Как полагает Марков, доля безналичных расчетов в России, несомненно, будет расти.

«Это связано с тем, что многие, попробовав и поняв преимущества безналичных платежей во время пандемии, уже вряд ли вернутся к расчетам наличными без крайней необходимости, — пояснил экономист. — Другие, глядя на них, также активно пробуют безналичные расчеты и платежи. Кроме того, банки и Национальная система платежных карт вводят все новые услуги и сервисы и делают их более удобными для пользователей».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, три четверти платежей в российских супермаркетах — безналичные.

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