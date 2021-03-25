Махачкала, , 14:05 — REGNUM В Дагестане в течение нескольких дней отмечается рост новых выявленных случаев заражения коронавирусом. Если 16 марта был подтвержден диагноз у 35 человек, то 25 марта был выявлен уже 41 заболевший. Общее количество носителей инфекции в республике достигло 30 771 человека, сообщили 25 марта в федеральном оперативном штабе.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

За все время пандемии выздоровели от COVID-19 28 464 жителя республики. Только за прошедшие сутки сумели преодолеть болезнь 30 человек.

За год пандемии скончались от осложнений, полученных в результате заражения коронавирусной инфекцией, 1389 жителей Дагестана. Два случая летального исхода были зафиксированы за последние сутки.