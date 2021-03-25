Самара, , 14:08 — REGNUM 200 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба областного оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

Сообщается, что всего в регионе было выявлено 54 538 случаев заражения этой инфекцией. За минувшие 24 часа в регионе была констатирована смерть 12 пациентов с COVID-19: 64-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 64-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, органов дыхания, 69-летний мужчина страдал заболеванием эндокринной системы, 63-летняя, 70-летняя, 83-летняя женщины, а также 58-летний, 61-летний, 64-летний и 69-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 62-летний мужчина страдал заболеванием органов дыхания. Также скончалась 50-летняя женщина с COVID-19. Всего в регионе была констатирована смерть 1045 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, всего в Самарской области справились с коронавирусом 51 224 человек, в том числе 213 человек победили вирус за минувшие 24 часа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 24 марта в регионе за сутки было выявлено 199 случаев заражения коронавирусом.