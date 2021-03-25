Минск, , 14:03 — REGNUM В Белоруссии ждут с визитом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом 25 марта заявил Александр Лукашенко во время переговоров с казахстанским послом Аскаром Бейсенбаевым.

«Очень многого мы достигли за последние годы и в плане интеграции, особенно по линии ЕАЭС, и в плане двусторонних отношений, и в торговле, и в кооперации, — сказал Лукашенко. — Конечно, хотелось бы, чтобы это была более глубокая кооперация, чтобы объемы нам расширять. Мы готовы к тому, чтобы больше загружать производство, создавать сборочные производства, загружать те, которые есть. Словом, правительствам есть над чем работать».Читайте в новостях: Правительство Белоруссии усиливает дискриминацию импорта

Посол Казахстана в Белоруссии передал Александру Лукашенко приветствия и наилучшие, дружественные пожелания от первого казахстанского президента Нурсултана Назарбаева и действующего президента Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба президента Белоруссии. При этом Бейсенбаев отметил: «Казахстан и Белоруссия являются дружественными странами, которые поддерживают друг друга на любой арене, в том числе и международной. Хотел бы выразить вам огромную благодарность. 2020 год был непростым, год борьбы с пандемией, когда все страны самоизолировались, а со стороны Белоруссии мы видели большую дружескую помощь».

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