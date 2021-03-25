Москва, , 14:03 — REGNUM Усиление контроля за деятельностью социальных сетей и мессенджеров — давний и последовательный тренд, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат МКА «Аронов и Партнеры» Евгений Розенблат.

«При этом обязанности субъектов IT-рынка все прибавляются, в отличие от ощущения безопасности пользователей.

Массовые утечки персональной информации уже привели к серьезным негативным последствиям для многих граждан. В этой связи новации регулятора вызывают определенную порцию беспокойства.

Представляется, что текущего законодательства достаточно для эффективного регулирования данной сферы. Поэтому не совсем понятно, в связи с чем к раскрытию предполагается столь избыточный объем данных.

К сожалению, практика уже показала, что информация пользователей представляет интерес для различных недобросовестных субъектов и находится под прицелом.

Часто негатив сопряжен только со звонками и сообщениями от различных организаций. Между тем не исключается и более печальные сценарии, сопряженные, к примеру, с оформлением кредитов, переоформлением права собственности с использованием электронной цифровой подписи и пр.

Современные девайсы и продвинутое ПО уверенно вошли в повседневную жизнь. В связи с этим законодатель, безусловно, должен не отставать и обеспечить регулирование.

Тем не менее, такое регулирование должно быть понятным и разумным, но никак не «резиновым» и избыточным», — высказал своё мнение адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, проект приказа, обязывающего пользователей указывать свои паспортные данные при регистрации в социальных сетях, разработал Роскомнадзор. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

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