Омск, , 14:03 — REGNUM На почту десятков омских школ 24 марта пришло сообщение о «минировании». Об этом 25 марта сообщают омские массмедиа, ссылаясь на свои источники.

Так, по данным Ngs55.ru, сообщения по электронной почте получили 48 городских и областных учреждений. Многие школы уже проверили, они работают в штатном режиме.

«12 канал Омск» передаёт, что «заминированными» оказались более 20 школ.

Добавим, в настоящее время у омских школьников продолжаются каникулы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске из-за сообщения о минировании эвакуировали Октябрьский районный суд.

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