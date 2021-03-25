Сеул, , 14:11 — REGNUM Разведка Южной Кореи полагает, что КНДР специально запустила свои баллистические ракеты перед пресс-конференцией президента США Джо Байдена. Об этом сообщают южнокорейские депутаты из парламентского комитета по разведке, информирует 25 марта агентство Yonhap.

Ожидается, что в ходе общения с прессой американский лидер расскажет о новой политике Вашингтона в отношении КНДР. Разведка Южной Кореи указывает и на недовольство Пхеньяном резолюцией о правах человека в КНДР, принятой ООН. Ещё один фактор — экстрадиция северокорейского гражданина Мун Чхве Мёна в США.

Пресс-конференция Байдена должна состояться 25 марта. В Белом доме не раз заявляли, что занимаются пересмотром подхода к отношениям с КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, Северная Корея впервые с 29 марта 2020 года запустила две баллистические ракеты в направлении Японского моря. В Южной Корее по этому поводу созвали экстренное заседание Совета национальной безопасности.

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