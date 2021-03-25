Оренбург, , 14:02 — REGNUM В Оренбургской области Заксобрание 25 марта большинством голосов одобрило проект закона «О ежемесячных денежных выплатах на детей в возрасте от трех до семи лет», который внес на рассмотрение глава региона Денис Паслер. Между тем, депутат Владимир Фролов заявил о дефиците финансирования закона и отказался поддерживать законопроект, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В зависимости от доходов семьи выплаты составят 50%, 75% или 100% от величины прожиточного минимума на ребенка. На сегодняшний день величина прожиточного минимума на ребенка в регионе составляет 10 417 рублей. Закон охватит порядка 58 тысяч оренбургских детей. При этом 86% из них будут получать максимальную выплату.

Большинство поддержавших проект депутатов — члены фракции «Единая Россия». ДепутатВладимир Фролов («Справедливая Россия») проголосовал «против» законопроекта. Свою позицию он объяснил тем, что выплаты утверждены при дефиците финансирования.

«Губернатор области Денис Паслер и правительство области на момент принятия данного законопроекта не имеет необходимых финансовых средств для его реализации в 2021, 2022 и 2023 годах. Мне не ясен источник исполнения новых бюджетных расходов, в пояснительной записке ничего об этом не сказано. Делаю вывод, что правительство области может пойти на сокращение расходов областного бюджета по ГРБ (главным распределителям бюджета) в сфере здравоохранения, образования, культуры, социальной политики, капитальных вложений в области недвижимости (строительство, ремонт) и, следовательно, как это было в июне 2020 года, создать стабилизационный фонд за счёт сокращения бюджетных расходов на сумму 5 млрд рублей и покрыть новые расходные обязательства бюджета в 2021 году», — сказал он.

Со ссылкой на заключение Счётной Палаты области и финансово-экономическое обоснование к законопроекту политик акцентировал внимание на том, что необходимые расходы на исполнение закона потребует в 2021 году сумму в размере более 6,8 млрд, из них 75% должен направить федеральный бюджет, что составит более 5,1 млрд рублей, и 25% должен выделить областной бюджет — более 1,7 млрд рублей. При этом, в законе о бюджете области на 2021 год установлен максимальный дефицит бюджета 14,6%, и расходы на данный законопроект определены в размере лишь 813 млн 238 тысяч рублей, или на 906 млн 246,7 тыс. рублей ниженеобходимых по законопроекту. Субсидия из федерального бюджета для реализации законопроекта составляет в 2021 году лишь 3,252 млрд рублей, что меньше необходимой на 1,9 млрд рублей. Такая же ситуация с отсутствием необходимых средств для реализации данного законопроекта на 2022 и 2023 годы.

В свою очередь вице-спикер Александр Куниловский отметил, что в рамках реализации закона предусмотрено софинансирование: 75% — за счет федерального бюджета, а остальная часть — региональные деньги. «Цена вопроса на год — более 6 млрд рублей. Могу с уверенностью сказать, что необходимые средства на первое полугодие в бюджете уже есть. Ко второму будем также оперативно вносить изменения в бюджет. Все выплаты будут проводиться точно в срок. Первые три месяца уже отработаны без задержек», — заявил депутат.

По словам главы Оренбуржья Дениса Паслера, новый закон позволит оказать серьезную помощь наиболее незащищенным гражданам — малоимущим семьям с детьми, которые даже с учетом ранее назначенных выплат не могут преодолеть черту бедности.

«Помощь будет адресной, сумма выплат для семей с разным достатком будет разной. По прогнозам, почти для 50 тысяч детей сумма вырастет в два раза, примерно для 4600 детей она увеличится в полтора раза. Для нас это возможность, которую нельзя упускать. Меня удивляет позиция некоторых депутатов, которые выступают против», — отметил губернатор.