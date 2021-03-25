Челябинск, , 14:02 — REGNUM В Челябинске одна из компаний-перевозчиков оштрафована за нарушения лицензионных требований. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Нарушения были выявлены во время проверки. Оказалось, что автобусы выходили без обязательного прохождения предрейсового контроля технического состояния и без предрейсового медосмотра водителей. Кроме того, в некоторых транспортных единицах не нашли знаков аварийной остановки и огнетушителей. Также были вскрыты факты внесения в конструкцию автобусов изменений без соответствующего разрешения, а к управлению допускали лиц без оформления с перевозчиком трудового договора.

В отношении перевозчика прокуратура завела административное дело по факту нарушения условий лицензии при осуществлении предпринимательской деятельности в сфере транспорта. Компания оштрафована на 100 тыс. рублей. Ещё трое сотрудников фирмы привлечены к дисциплинарной ответственности. К настоящему времени нарушения устранены.