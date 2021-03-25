Мурманск, , 14:02 — REGNUM С начала пандемии в Мурманской области провели более 860 тысяч тестов на коронавирус, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперштабе.

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За последние сутки в регионе выявили 76 носителей коронавируса, на лечении с COVID-19 находятся 764 человека.

По данным штаба, с начала пандемии в регионе коронавирус был выявлен у 48 624 человек, 1059 из них скончались.