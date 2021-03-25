Пенза, , 14:15 — REGNUM В Пензенской области за 2020 год количество учтенных родников составило 403 единицы, из которых 83 называют святыми. Всего за прошлый год силами местных жителей и волонтеров благоустроили 274 родника. Об этом заявил врио замминистра культуры и туризма области Игорь Пантюшов.

По состоянию на 1 января 2021 года, 59 родников в городских округах и муниципальных районах вошли в состав 41-го туристического и экскурсионного маршрутов. В большинстве случаев это районные туристические маршруты.

В Пензенской области активно реализуется региональный проект «Живи, родник!». В числе районов-лидеров по числу родников, включенных в экскурсионные маршруты, участвующих в реализации эколого-просветительского проекта, можно отнести Никольский, Наровчатский и Городищенский районы.

По словам Пантюшова, «в 2021 году запланировано создание экологической тропы в черте Пензы, которая свяжет район Западной поляны и Арбеково, она также объединит между собой три природных источника, которые будут благоустроены».

ИА REGNUM напоминает, в микрорайоне Ахуны города Пензы, неподалеку от родника обнаружена свалка испорченных продуктов. Фотографии об ужасающей находке опубликованы в соцсетях. На снимках запечатлены свиные ноги и куры, разбросанные по территории в несколько метров. По данным регионального управления Роспотребнадзора, всего на территории Пензы находится 17 родников, но все они не соответствуют нормам по содержанию нитратов и других микробиологических показателей.

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