Москва, , 14:04 — REGNUM К концу нынешнего года Феодосия станет пунктом постоянной дислокации десантно-штурмового полка, в который будет переформирована 56-я десантно-штурмовая бригада. Об этом 25 марта рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии.

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», — приводит его слова РИА Новости.

При этом глава Минобороны РФ отметил, что российские Воздушно-десантные войска на сегодняшний день «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны».

«Деятельность Воздушно-десантных войск направлена не только на повышение боевого потенциала, но и на совершенствование системы управления, развитие объектов инфраструктуры, в частности в Республике Крым, Псковской и Омской областях», — добавил Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Крыму завершились учения десантников зенитного ракетного полка Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения.