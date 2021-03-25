Москва, , 13:58 — REGNUM Законопроект о расширении налогового вычета на покупку лекарств внес в Госдуму депутат Михаил Щапов (КПРФ), передает корреспондент ИА REGNUM 25 марта.

Предлагается предоставить налогоплательщику возможность получать социальный налоговый вычет в размере стоимости лекарственных препаратов и лечения не только за себя, своего супруга и родителя, но и за своего ребенка (в том числе усыновленного) и подопечного независимо от их возраста.

Сейчас налоговый вычет можно получить за покупку лекарств ребенку до 18 лет.

Имеющееся ограничение по предоставлению социальных налоговых вычетов на лечение детей с использованием средств родителей только до 18 лет представляется автору несправедливым и не логичным, создающим излишние преграды к направлению государственной поддержки на восстановление человеческого капитала в ходе лечения.

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