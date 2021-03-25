Минск, , 13:58 — REGNUM 25 марта в белорусском Гродно арестован журналист и активист Союза поляков Белоруссии Анджей Почобут. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик на своей странице в Twitter.

«Сегодня утром в Гродно задержан Анджей Почобут — активист Союза поляков в Белоруссии, которые много лет борется за права поляков в этой республике. Его многократно преследовал режим Лукашенко. Анджей, держись! Мы вас не оставим», — отметил он.

Напомним, 23 марта в Белоруссии была задержана председатель Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис. Активистку обвинили в разжигании межнациональной розни и реабилитации нацизма. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий расценил арест активистки как «ущемление польской диаспоры» и пообещал поднять этот вопрос на заседании Европейского совета.

По какой причине задержан Анджей Почобут — пока неизвестно.