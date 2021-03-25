Минск, , 13:57 — REGNUM »Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Республики Беларусь в феврале 2021 г. составила 1277,1 рубля», — сообщает Национальный статистический комитет Белоруссии.

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Указанная сумма в белорусских рублях эквивалентна $487 по нынешнему официальному курсу Нацбанка республики. Реальная зарплата (после вычета налогов из номинальной начисленной) выглядит ещё скромнее.

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